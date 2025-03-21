«Вашингтон Кэпиталз» с Овечкиным в составе вышел в плей-офф чемпионата НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» первым обеспечил себе место в плей-офф чемпионата НХЛ в этом сезоне. Это произошло после победы столичного клуба над «Филадельфией Флайерз» со счётом 3:2.

Команда Александра Овечкина уверенно лидирует в Восточной конференции и Столичном дивизионе, набрав 100 очков в 69 играх. Это уже четвёртый раз, когда «Вашингтон» первым бронирует себе место в Кубке Стэнли: ранее подобное случалось в 2010, 2016 и 2017 годах.