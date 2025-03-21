Астроном раскрыла, когда москвичи смогут увидеть пик метеорного потока Лириды

Жители столицы смогут наблюдать пик метеорного потока Лириды в ночь с 22 на 23 апреля. Об этом сообщила научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в интервью «Москве 24».

Она отметила, что этот метеорный дождь можно видеть каждый год во второй половине апреля. В 2025 году его активность будет наблюдаться с 16 по 25 апреля, при этом наибольшее количество метеоров ожидается именно в ночь с 22 на 23 апреля, когда может появиться до 18 метеоров в час, добавила эксперт.

По её словам, в этом году наблюдать метеорный поток будет удобно, так как Луна будет в фазе последней четверти и не создаст помех. Созвездие Лиры появляется на горизонте примерно в 5:00, поэтому оптимальное время для наблюдений — вторая половина ночи и утро. Ближе к рассвету оно будет видно на южном горизонте. Эксперт отметила, что метеоры можно будет увидеть невооружённым глазом, однако лучше выехать за город, чтобы избежать влияния искусственного освещения.