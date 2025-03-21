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Регион
21 марта, 13:53

В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тыс квадратных метров

В городе Учалы в Башкирии загорелась кровля кафе. Пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Видео © Telegram / Mash Batash

Кровля здания на улице Первостроителей быстро загорелась, и пламя распространилось по всей площади. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Из кафе самостоятельно эвакуировался мужчина. Пострадавших нет, тушение продолжается.

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Тем временем мощный пожар тушат в республике Марий Эл, где горит завод по производству пластмассы в посёлке Приволжский. Площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратов. Предварительно, никто не пострадал.

Обложка ©

Telegram / Mash Batash

Алена Пенчугина
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