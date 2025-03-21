В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тыс квадратных метров

В городе Учалы в Башкирии загорелась кровля кафе. Пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Видео © Telegram / Mash Batash

Кровля здания на улице Первостроителей быстро загорелась, и пламя распространилось по всей площади. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.

Из кафе самостоятельно эвакуировался мужчина. Пострадавших нет, тушение продолжается.