В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тыс квадратных метров
В городе Учалы в Башкирии загорелась кровля кафе. Пожар локализован на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Башкирии горит кровля кафе на площади 1,4 тысячи квадратных метров. Видео © Telegram / Mash Batash
Кровля здания на улице Первостроителей быстро загорелась, и пламя распространилось по всей площади. Угрозы распространения огня на соседние строения нет.
Из кафе самостоятельно эвакуировался мужчина. Пострадавших нет, тушение продолжается.
Тем временем мощный пожар тушат в республике Марий Эл, где горит завод по производству пластмассы в посёлке Приволжский. Площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратов. Предварительно, никто не пострадал.
Telegram / Mash Batash