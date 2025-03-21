«Оставляет желать лучшего»: Фалькова встревожил низкий уровень знаний среди студентов-иностранцев

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщил, что уровень студентов, прибывающих из-за границы, не соответствует ожиданиям. Он отметил, что российским университетам следует улучшать качество приёма иностранных граждан. По словам министра, чаще всего проблемы возникают со студентами, приехавшими в нашу страну для получения платного высшего образования.

«Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учёбы в университете», — сказал Фальков в ходе пленарного заседания, посвящённого укреплению позиции РФ в международном образовательном пространстве.

Как сообщает Министерство науки и высшего образования, в 2024 году в РФ обучалось более 395 000 иностранных студентов. Большая часть из них (76,7%) приехала из стран СНГ, а также из Китая и Индии.