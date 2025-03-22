Срыв Басты, триумф Хиблы и уход актрисы: Главное из нового выпуска «Голос» Лайф рассказывает, что было интересного в новом выпуске популярного вокального проекта «Голос» на Первом канале. 22 марта, 08:45 Василий Вакуленко вышел из себя на шоу «Голос». Фото © VК / «Голос»

На проекте «Голос» стартовал этап поединков. Теперь наставникам — Полине Гагариной, Басте, Антону Беляеву и Хибле Герзмава — становится намного сложнее, а вот зрителям только интереснее.

Баста не сдержался

Главный скандал вечера случился после выступления Дарьи Котовой и Натальи Сергиенко, которые вместе исполнили песню Алёны Высотской «Вижу тебя» из сериала «Не родись красивой». Все члены жюри раскритиковали их дуэт, который не сложился. «Вы начали мочить друг друга, после чего разрушили музыкальную составляющую. Всё рассыпалось», — сказал после их выступления Беляев.

Дарья Котова и Наталья Сергиенко. Фото © VK / «Голос»

С критикой выступил и наставник девушек Василий Вакуленко: «Жуть кошмарная. Я зол. В том числе на себя. На репетициях всё было хорошо. Подругу утопить она точно решила».

Дальше борьбу продолжит Сергиенко, а вот Котова на прощальных словах грубо попросила помолчать Басту и не перебивать. Ведь наставник намекнул, что именно она испортила весь номер. Но, несмотря на конфликт, девушка всё же подошла в конце и обняла своего наставника.

Фанаты осудили Басту за грубое общение в эфире. В официальной группе проекта «ВКонтакте» они оставили следующие комментарии: «Жестоко их разнесли, некорректно. Ладно Полина, но Вася мог по-другому сказать», «Себя вини, а не девушек. А она молодец, что ответила», «Баста в своём репертуаре», «У наставников явно случилось обострение, наговорили столько чуши и глупостей — просто опозорились», «Такого ещё не было, давно не помню, чтобы так наставник расстраивался».

Песни до дрожи

Самые глубокие и душевные номера, получившие больше всего положительных отзывов в этом выпуске, представила Хибла. А ведь это её дебютный сезон в популярном шоу. Сначала всех покорил дуэт Ирины Подлесной с Давидом Саникидзе. Они душевно и чисто исполнили Senza te Сергея Рахманинова.

Давид Саникидзе и Ирина Подлесная. Фото © VК / «Голос»

Много похвал получили Виктория Каунова и Антон Панзин за песню Somewhere. Красивым получился и номер Фёдора Шпагина и Софьи Ларионовой с песней Дэниела Бедингфилда If You're Not the One. Удивительно только, но во всех своих дуэтах Хибла выбрала мужчин для дальнейшего участия, а не девушек.

Фанаты оставили восторженные отзывы о её работе: «Браво, Хибла! Наконец-то «Голос» прозвучал в лучших своих традициях! Дождались!», «Шедеврально. Видна работа профессионала. Не зря Хибла является доцентом Московской консерватории», «Наконец-то настоящая музыка вернулась на наш проект», «Это Хибла! До дрожи», «Она чудесная, лучший наставник», «У меня мурашки на втором дуэте команды Хиблы. Это Хибла, это вкус, это репертуар, это благородство, это стиль».

Актрисам здесь не место?

Покинула проект актриса Евгения Шахнович из команды Антона Беляева. Она спела в паре с Андреем Белецким песню «Белая ночь» группы «Форум», и наставник не отдал ей свой голос.

Евгения Шахнович и Андрей Белецкий. Фото © VК / «Голос»

Шахнович известна по сериалу «Первый отдел». К тому же у неё есть собственная группа, исполняющая каверы на популярные песни. Приход на проект мог принести ей славу певицы, но этого не случилось.

Участников становится всё меньше, а интриги только начинаются. Чем удивит новый выпуск, узнаем в следующую пятницу, 28 марта.

Авторы Кира Громова