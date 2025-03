Срыв Басты, триумф Хиблы и уход актрисы: Главное из нового выпуска «Голос»

Много похвал получили Виктория Каунова и Антон Панзин за песню Somewhere. Красивым получился и номер Фёдора Шпагина и Софьи Ларионовой с песней Дэниела Бедингфилда If You're Not the One. Удивительно только, но во всех своих дуэтах Хибла выбрала мужчин для дальнейшего участия, а не девушек.