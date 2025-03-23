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23 марта, 12:51

Финские пивовары начали забастовку из-за низких зарплат

Работники пивоварен в Финляндии начали забастовку из-за недостаточного уровня зарплат, сообщает финский телерадиовещатель Yle.

Согласно информации издания, финский профсоюз работников пищевой отрасли отверг предложение о примирении в рамках трудового конфликта. Участие в забастовке принимают сотрудники крупнейших заводов, таких как Hartwall, Olvi и Sinebrychoff. Митинги, в которых участвуют около тысячи работников, планируется завершить 28 марта. При этом отмечается, что пивоварни заранее подготовили достаточные запасы продукции, поэтому магазины не столкнутся с нехваткой товаров.

Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией
Протестующие в поддержку мэра Стамбула вступили в стычки с полицией

Ранее Life.ru сообщал, что в Берлине прошли протесты правых радикалов. В демонстрации участвовало не менее 800 человек. В это же время прошло 15 контрдемонстраций, собравших не менее двух тысяч участников. Полиция зафиксировала несколько столкновений. В результате акция правых радикалов завершилась раньше намеченного времени.

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Life.ru / Шедеврум

Александра Мышляева
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