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23 марта, 23:33

Нападающий «Филадельфии» Мичков преодолел рубеж в 50 очков в дебютном сезоне НХЛ

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Обложка © nhl

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков. Обложка © nhl

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков продолжает демонстрировать впечатляющую игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Чикаго Блэкхокс» (4:7) он отдал две голевые передачи, что помогло ему преодолеть рубеж в 50 очков в дебютном сезоне.

20-летнему хоккеисту потребовалось 70 игр, чтобы достичь этой отметки. Это лучший результат среди новичков «Филадельфии» в 21-м веке, что подтверждает высокий уровень и огромный потенциал нашего соотечественника.

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Ранее другой российский хоккеист Александр Овечкин также отличился в матче НХЛ, забросив шайбу в ворота «Филадельфии Флайерз». Это позволило ему приблизиться к титулу лучшего снайпера лиги, доведя количество голов до 888.

Артём Гапоненко
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