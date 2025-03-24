Нападающий «Филадельфии» Мичков преодолел рубеж в 50 очков в дебютном сезоне НХЛ

Российский форвард «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков продолжает демонстрировать впечатляющую игру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В матче против «Чикаго Блэкхокс» (4:7) он отдал две голевые передачи, что помогло ему преодолеть рубеж в 50 очков в дебютном сезоне.

20-летнему хоккеисту потребовалось 70 игр, чтобы достичь этой отметки. Это лучший результат среди новичков «Филадельфии» в 21-м веке, что подтверждает высокий уровень и огромный потенциал нашего соотечественника.