Минтранс предложил ввести в России «период охлаждения» при покупке билетов

Министерство транспорта РФ предложило ввести «период охлаждения» при покупке билетов. В течение этого временного промежутка пассажиры смогут отменять покупку билетов без взимания дополнительной платы, сообщает «Коммерсант».

Благодаря «периоду охлаждения» граждане смогут исправить ошибки в выборе данных, в том числе даты поездки, направления или информации о пассажире. Нововведение не скажется на экономике перевозок, уверяют авторы инициативы. По данным Союза пассажиров, ошибки при выборе билета допускают не более 3%.

Общественники предлагают предоставлять для возврата несколько дней, если билет приобретается за месяц до поездки, и 30 минут, если отправление состоится в день покупки.