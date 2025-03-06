В России ввели льготную скидку в 50% за проезд детей на поездах
В России ввели скидку 50 процентов на билеты в поездах дальнего следования для детей до 18 лет. Эту информацию опубликовали на сайте правовых актов.
По новым правилам, дети с российским гражданством от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах II и III класса моторвагонного подвижного состава. Скидка не распространяется на скоростные поезда.
Напомним, что с 20 января вступил в силу новый приказ Министерства транспорта России, который регулирует введение скидок на авиабилеты для детей. Пассажиры с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет, путешествующие с сопровождающими, смогут сэкономить на перелетах внутри страны.
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