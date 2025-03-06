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5 марта, 23:03

В России ввели льготную скидку в 50% за проезд детей на поездах

В России ввели скидку 50 процентов на билеты в поездах дальнего следования для детей до 18 лет. Эту информацию опубликовали на сайте правовых актов.

По новым правилам, дети с российским гражданством от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах II и III класса моторвагонного подвижного состава. Скидка не распространяется на скоростные поезда.

Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с сопровождающими
Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с сопровождающими

Напомним, что с 20 января вступил в силу новый приказ Министерства транспорта России, который регулирует введение скидок на авиабилеты для детей. Пассажиры с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет, путешествующие с сопровождающими, смогут сэкономить на перелетах внутри страны.

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Freepik / freepik

Лия Мурадьян
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