В России ввели льготную скидку в 50% за проезд детей на поездах

В России ввели скидку 50 процентов на билеты в поездах дальнего следования для детей до 18 лет. Эту информацию опубликовали на сайте правовых актов.

По новым правилам, дети с российским гражданством от 10 до 18 лет получат льготный коэффициент 0,5 на проезд в плацкартных, общих вагонах и вагонах II и III класса моторвагонного подвижного состава. Скидка не распространяется на скоростные поезда.