Приказ Минтранса о скидке в 50% на детские авиабилеты вступил в силу в России

20 января вступил в силу новый приказ Министерства транспорта России, который регулирует скидки на авиабилеты для детей. Согласно документу, сэкономить на перелётах внутри страны смогут пассажиры с гражданством РФ в возрасте от двух до 12 лет, которые путешествуют с сопровождающими.

Если же ребёнку менее двух лет, и он летит с одним сопровождающим без предоставления отдельного места, ему положена скидка 100% на внутренних рейсах и 90% — на международных. В случае же, если малышу всё же нужно своё кресло, скидка будет составлять 50%. Исключения составляют билеты в бизнес-классе и на субсидированные маршруты.

При этом приказ позволяет авиакомпаниям устанавливать свои скидки в случае покупки билета ребёнку от двух до 12 лет на международные рейсы или при перевозке детей без гражданства РФ. Кроме того, во всех перечисленных случаях перевозчик не имеет права брать дополнительную плату за предоставление юным пассажирам и их сопровождающим соседних мест.