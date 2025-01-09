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Регион
9 января, 13:23

Все авиакомпании России обяжут предоставлять скидку в 50% на билеты детям до 12 лет

Старовойт: С 10 января авиакомпании будут давать скидки 50% на детские билеты

С 10 января 2025 года российские авиакомпании будут обязаны предоставлять скидку в 50% на билеты детям до 12 лет. Об этом заявил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Уже с 1 января текущего года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса», — сказал Старовойт на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Глава Минтранса добавил, что с 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением скидки 50%. Также он отметил, что норма обязательного размещения детей рядом с родителями в самолетах заработает уже в январе. Минюст зарегистрирует изменения в нормативно-правовой акт до 14 января.

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Ранее эксперт раскрыл реальный лайфхак, как купить билет на самолёт дёшево. По его словам, распространённое среди россиян убеждение, что цена на авиабилеты меняется в зависимости от времени суток, не соответствует действительности.

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Shutterstock / FOTODOM /

Никита Никонов
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