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19 декабря, 11:21

Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции со льготами на билеты

Авиакомпании должны отказаться от практики отказа от льгот на билеты путём манипуляций с тарифами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой проводит Life.ru.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

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Ранее Life.ru сообщал, что авиакомпании могут обязать платить пассажирам, которые не смогли попасть на рейс из-за овербукинга. Таким образом, людям будут возмещать 25% стоимости поездки из-за «сверхбронирования авиабилетов».

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Shutterstock / FOTODOM /frantic00

Владимир Озеров
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