Путин потребовал от авиакомпаний прекратить манипуляции со льготами на билеты

Авиакомпании должны отказаться от практики отказа от льгот на билеты путём манипуляций с тарифами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время совмещённой прямой линии и пресс-конференции, трансляцию которой проводит Life.ru.

«Эта практика должна быть прекращена. Я с вами полностью согласен и прошу правительство вместе с авиационными компаниями отрегулировать эту проблему не позднее, чем 14 января следующего года. Решим эту проблему», — сказал глава государства на совмещенной прямой линии и пресс-конференции.