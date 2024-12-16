«Платят даже при высоких тарифах»: Власти Москвы могут сделать платным проезд по МСД

Чиновник пояснил, что выбор у москвичей не велик: либо ездить по перегруженной дороге с заторами, либо проехать за прогнозируемое время и небольшую плату. МСД протягивается с севера на юг столицы и является наиболее длинным скоростным диаметром в стране. Для иногороднего транспорта трасса и так является платной, проехать по ней стоит 950 рублей, для москвичей и жителей области пока он бесплатен.