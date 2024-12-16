«Платят даже при высоких тарифах»: Власти Москвы могут сделать платным проезд по МСД
«Ъ»: Проезд по МСД для москвичей может стать платным
Проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) для москвичей может стать платным. Такую инициативу рассматривают власти столицы из-за высокой нагрузки на магистраль, сообщает заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
«Рассматриваем разные решения на этот счёт. Опыт проспекта Багратиона показал, что даже при высоких тарифах трасса востребованная», — сказал Ликсутов газете «Коммерсант».
Чиновник пояснил, что выбор у москвичей не велик: либо ездить по перегруженной дороге с заторами, либо проехать за прогнозируемое время и небольшую плату. МСД протягивается с севера на юг столицы и является наиболее длинным скоростным диаметром в стране. Для иногороднего транспорта трасса и так является платной, проехать по ней стоит 950 рублей, для москвичей и жителей области пока он бесплатен.
Недавно был построен съезд с МСД на Волгоградский проспект. В проекте применяли современный метод надвижки. Для создания подпорных стен, буронабивных свай, опор и пролётного строения эстакады использовали более 8,9 тысячи кубов бетона.
Life.ru