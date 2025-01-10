Минтранс обязал авиакомпании бесплатно размещать детей рядом с сопровождающими
С 20 января российские авиакомпании обязаны предоставлять детям до 12 лет место рядом с сопровождающим, не взимая за это дополнительную плату. На портале правовой информации был размещен приказ Минтранса, подтверждающий это требование.
В документе указано, что авиакомпании должны обеспечить расположение ребёнка и сопровождающего рядом, в одном ряду, без отделения проходом, в зависимости от класса обслуживания и с учётом всех норм безопасности. Делать это необходимо бесплатно.
Ранее Life.ru рассказывал, что на имя министра транспорта России Романа Старовойта было направлено письмо с предложением запретить авиакомпаниям практику «сверхбронирования» или овербукинга, а также выплачивать пассажирам 25% от суммы билета, если они не полетят из-за этого.
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