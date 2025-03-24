В Москве на стройке нашли мину-лепесток

На стройке в поселении Воскресенское в Москве был обнаружен подозрительный объект, похожий на мину-лепесток. Об этом сообщает Mash.

Опасное устройство нашли всего в 300 метрах от жилых домов. Потребовалась эвакуация троих строителей, работавших на объекте.