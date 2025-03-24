В Москве на стройке нашли мину-лепесток
Mash: На стройке в Москве нашли предмет, похожий на мину-лепесток
На стройке в поселении Воскресенское в Москве был обнаружен подозрительный объект, похожий на мину-лепесток. Об этом сообщает Mash.
Опасное устройство нашли всего в 300 метрах от жилых домов. Потребовалась эвакуация троих строителей, работавших на объекте.
Ранее сообщалось, что два автобуса предприятия «Краснояружский бройлер» с сотрудниками подорвались на сброшенных ВСУ минах «Лепесток» в Белгородской области. В результате инцидента пострадали пять человек.
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