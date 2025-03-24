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24 марта, 07:32

В Москве на стройке нашли мину-лепесток

Mash: На стройке в Москве нашли предмет, похожий на мину-лепесток

На стройке в поселении Воскресенское в Москве был обнаружен подозрительный объект, похожий на мину-лепесток. Об этом сообщает Mash.

Опасное устройство нашли всего в 300 метрах от жилых домов. Потребовалась эвакуация троих строителей, работавших на объекте.

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Ранее сообщалось, что два автобуса предприятия «Краснояружский бройлер» с сотрудниками подорвались на сброшенных ВСУ минах «Лепесток» в Белгородской области. В результате инцидента пострадали пять человек.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Ольга Сливченко
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