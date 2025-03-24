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24 марта, 10:46

Лифт с пассажирами сорвался в шахту с 18-го этажа в Ленобласти

В Ленинградской области с 18-го этажа рухнул лифт, в котором находились пассажиры. Кабина с людьми пролетела три этажа и остановилась. Происшествие случилось в многоэтажке в городе Мурино на улице Шувалова. Подробности в соцсетях рассказали местные жители.

В Мурино лифт с пассажирами сорвался и пролетел три этажа. Видео © VK / Девяткино LIVE | Мурино

После остановки на 18-м этаже кабина с пассажирами внезапно начала падать, двери не успели закрыться и были смяты. Пролетев три этажа, лифт остановился благодаря сработавшим защитным уловителям. Люди не получили травм, их освободили из покорёженной кабины через 25 минут.

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Напомним, что в Зеленограде недавно тоже упал лифт, кабина рухнула на мебельной фабрике, там оборвался трос. Внутри находилось два человека, которые в итоге получили травмы. Пострадавших отсмотрели врачи, причины происшествия устанавливаются.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Наталья Афонина
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