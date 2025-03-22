Труп обнаружили на наружном лифте здания на юго-востоке Москвы
В субботу, 22 марта, на наружном лифте одного из зданий на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. ЧП произошло на Южнопортовой улице столицы, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным издания, мужчина упал ночью с высоты на наружный лифт нежилого здания. Изначально предполагалось, что он потерял сознание, однако приехавшие на место происшествия медики установили, что пострадавший скончался.
Ранее в Москве 10-летний мальчик погиб от наезда грузовика. Машина сбила ребёнка на улице Михалковская на севере столицы. ЧП произошло 22 марта. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Life.ru