Труп обнаружили на наружном лифте здания на юго-востоке Москвы

В субботу, 22 марта, на наружном лифте одного из зданий на юго-востоке Москвы обнаружили тело мужчины. ЧП произошло на Южнопортовой улице столицы, сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным издания, мужчина упал ночью с высоты на наружный лифт нежилого здания. Изначально предполагалось, что он потерял сознание, однако приехавшие на место происшествия медики установили, что пострадавший скончался.