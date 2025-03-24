Украина резко «постарела» за последние три года

На Украине всё меньше остаётся молодого поколения, средний возраст в стране поднялся с 41 до 45 лет. Такие данные приводит украинский министр социальной политики Оксана Жолнович, её цитирует издание «Новости.LIVE».

«Средний возраст граждан Украины (до 2022 года — прим. Life.ru) был 41 год. Сейчас — 45 лет. К сожалению, за эти три года войны мы существенно постарели», — уточнила чиновница.