Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 марта, 12:33

Украина резко «постарела» за последние три года

Министр Жолнович: На Украине средний возраст населения за 3 года вырос до 45 лет

На Украине всё меньше остаётся молодого поколения, средний возраст в стране поднялся с 41 до 45 лет. Такие данные приводит украинский министр социальной политики Оксана Жолнович, её цитирует издание «Новости.LIVE».

«Средний возраст граждан Украины (до 2022 года — прим. Life.ru) был 41 год. Сейчас — 45 лет. К сожалению, за эти три года войны мы существенно постарели», — уточнила чиновница.

Как Житомир: На Украине ежегодно исчезает «крупный город» из-за демографической катастрофы
Как Житомир: На Украине ежегодно исчезает «крупный город» из-за демографической катастрофы

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский сообщил, что в настоящий момент на территории Украины могут проживать от 21 до 24 миллионов человек. Это примерно вдвое меньше официальной статистики, отметил нардеп.

Обложка ©

freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar