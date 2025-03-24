Как вычислить креветку, которой не место на вашем столе: Назван топ признаков качества

Качественные креветки должны быть одного размера, отделены друг от друга и равномерно покрыты глазурью. Кроме того, важно обратить внимание, чтобы не было снежного налёта. Об этом Life.ru рассказали в Рыбном союзе России.

«Лучше не брать креветки с обломанной/надломанной головогрудью (более 5% визуально в общей партии), а также с визуально ослабленным панцирем или признаками глубокого обезвоживания. Если речь о варёно-мороженой креветке, важно, чтобы не было оттенков серого (это говорит о недоваренности)», — пояснили эксперты.