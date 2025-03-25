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25 марта, 11:48

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Папуашвили: Демократ Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против РФ

Исполнительный директор Института Маккейна, бывший заместитель помощника министра обороны США и член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что в 2022 году Фаркас публично утверждала, что РФ якобы «может не одержать победу на Украине», и, следовательно, «Грузия столкнётся с меньшими угрозами» со стороны Москвы.

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России всё равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?» — рассказал Папуашвили.

Парламентарий отметил, что фраза «Ну и что» наиболее точно отражает отношение американских и европейских «ястребов» к грузинскому народу.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе высказался про попытки создать в стране «второй фронт» против РФ. По словам политика, были и прямые требования, а также призывы и координация с радикальной оппозицией. Однако правительство Грузии смогло не допустить повторения «сценария 1921 года».

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Shutterstock / FOTODOM / George Trumpeter

Наталья Демьянова
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