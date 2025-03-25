Исполнительный директор Института Маккейна, бывший заместитель помощника министра обороны США и член Демократической партии Эвелин Фаркас призывала Грузию открыть «второй фронт» против России. Об этом сообщил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили, его слова приводит газета «Взгляд».

Он подчеркнул, что в 2022 году Фаркас публично утверждала, что РФ якобы «может не одержать победу на Украине», и, следовательно, «Грузия столкнётся с меньшими угрозами» со стороны Москвы.

«Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России всё равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: «Ну и что?» — рассказал Папуашвили.

Парламентарий отметил, что фраза «Ну и что» наиболее точно отражает отношение американских и европейских «ястребов» к грузинскому народу.