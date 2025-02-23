Правительство Грузии смогло предотвратить создание «второго военного фронта» на своей территории против России, вопреки усилиям оппонентов. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

«Правительство Грузии сделало всё, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — сказал он.