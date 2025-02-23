В Грузии высказались про попытки создать в стране «второй фронт» против России
Премьер Кобахидзе: Грузия предотвратила создание второго фронта против России
Правительство Грузии смогло предотвратить создание «второго военного фронта» на своей территории против России, вопреки усилиям оппонентов. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Правительство Грузии сделало всё, чтобы сохранить мир в нашей стране, безопасность страны. Мы добились успеха в этой борьбе, несмотря на то, что были приложены огромные усилия для открытия второго фронта в Грузии», — сказал он.
По словам политика, были и прямые требования, а также призыва и координация с радикальной оппозицией. Однако правительство страны смогло не допустить повторения «сценария 1921 года».
Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что её стране повезло не оказаться «в одном поезде с Украиной», хотя Запад настойчиво убеждал Тбилиси и называл это единственным шансом выйти на путь развития. Напомним, 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили на пятилетний срок. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и считает себя единственным легитимным главой государства. Ираклий Кобахидзе заявлял, что проблемы, возникшие в Грузии, начались из-за отказа открыть второй фронт против России по указанию Запада.
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