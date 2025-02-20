В Грузии рады, что Запад не смог затолкать страну «в один поезд с Украиной»
Глава МИД Грузии Бочоришвили: Республика «не сидит в одном поезде» с Украиной
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что её стране повезло не оказаться «в одном поезде с Украиной», хотя Запад настойчиво убеждал Тбилиси и называл это единственным шансом выйти на путь развития. Своим мнением чиновница поделилась в эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии.
«Нам говорили, что какой-то поезд идёт, бежит, и если мы не сядем в него, наше время никогда не настанет. Мы обязательно должны сидеть в этом поезде. Сегодня, думаю, мы все хорошо видим, насколько выгодным могло быть для Грузии находиться в том поезде, в котором сидит сегодняшняя власть Украины», — пояснила Бочоришвили.
Напомним, 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили, который был избран на пятилетний срок. Эти выборы стали первыми непрямыми выборами президента в стране. Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили не признала результаты парламентских выборов и считает себя единственным легитимным главой государства. Также по стране прошла волна митингов, организованных оппозицией, с требованием провести новое голосование, протестующих поддержали на Западе.
ТАСС / Михаил Терещенко