Минздрав объяснил, почему житель Челябинска «забеременел»
В Минздраве Челябинска объяснили беременность мужчины стандартным бланком
Мужчина из Челябинска, которому пришли результаты анализов с результатом о беременности, проходил обследования на онкологические заболевания. Ему нужно было сдать анализы на ХГЧ гормон и альфа-фетопротеин. В основном такие исследования назначают беременным женщинам, поэтому мужчине пришёл результат анализов на бланке для беременных.
«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ и АФП, которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — цитирует Минздрав РИА «Новости».
Медорганизация уже связалась с псевдобеременным мужчиной, он продолжил проходить обследования. Сейчас ему необходима консультация врача.
Напомним, что мужчине пришли результаты анализов, в которых говорилось, что он на восьмой-девятой неделе беременности. Согласно исследованиям, ребёнок должен был родиться не дауном. В поликлинике объяснили результаты сбоем на «Госуслугах».
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