Минздрав объяснил, почему житель Челябинска «забеременел»

Мужчина из Челябинска, которому пришли результаты анализов с результатом о беременности, проходил обследования на онкологические заболевания. Ему нужно было сдать анализы на ХГЧ гормон и альфа-фетопротеин. В основном такие исследования назначают беременным женщинам, поэтому мужчине пришёл результат анализов на бланке для беременных.

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ и АФП, которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин», — цитирует Минздрав РИА «Новости».

Медорганизация уже связалась с псевдобеременным мужчиной, он продолжил проходить обследования. Сейчас ему необходима консультация врача.