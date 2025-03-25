Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 марта, 13:33

Минздрав объяснил, почему житель Челябинска «забеременел»

В Минздраве Челябинска объяснили беременность мужчины стандартным бланком

Мужчина из Челябинска, которому пришли результаты анализов с результатом о беременности, проходил обследования на онкологические заболевания. Ему нужно было сдать анализы на ХГЧ гормон и альфа-фетопротеин. В основном такие исследования назначают беременным женщинам, поэтому мужчине пришёл результат анализов на бланке для беременных.

«В результате обследования пациента в рамках комплексного исследования на онкологические заболевания были проведены анализы на ХГЧ и АФП, которые также используются в диагностике беременности. Это вызвало путаницу, поскольку результаты приходят на стандартном бланке, используемом для женщин»,цитирует Минздрав РИА «Новости».

Медорганизация уже связалась с псевдобеременным мужчиной, он продолжил проходить обследования. Сейчас ему необходима консультация врача.

Напомним, что мужчине пришли результаты анализов, в которых говорилось, что он на восьмой-девятой неделе беременности. Согласно исследованиям, ребёнок должен был родиться не дауном. В поликлинике объяснили результаты сбоем на «Госуслугах».

«Подвергает опасности»: Экстрасенс раскрыла тайный риск публикации «беременных» фото
«Подвергает опасности»: Экстрасенс раскрыла тайный риск публикации «беременных» фото
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / G-Stock Studio

Полина Никифорова
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Общество
  • Челябинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar