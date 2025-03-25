Госдума в I чтении одобрила проект закона о взыскании долгов по налогам без суда

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, касающийся внесудебного взыскания долгов по налогам с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Эта информация опубликована на странице соответствующего документа на сайте нижней палаты парламента.

Документ предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ и в закон «Об исполнительном производстве». В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что судебный порядок взыскания долгов с физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, будет применяться только к небольшой части долгов, находящихся на стадии оспаривания.

Предположительно, закон окончательно вступит в силу с 1 ноября 2025 года. Данная инициатива поможет значительно снизить нагрузку на суды, а также ускорить поступление задолженности в региональные и местные бюджеты.