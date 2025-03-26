Мародёр, мясник, прихвостень США: что известно про переговорщика от Украины Павла Палису В Эр-Рияде идут переговоры России и Украины при посредничестве США. Самый заметный переговорщик от украинцев — мясник ВСУ Павел Хантер Палиса. Его карьера недавно совершила головокружительный взлёт: из комбрига в замглавы офиса Зеленского. 25 марта, 21:15 Павел Палиса. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / AP / Efrem Lukatsky © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr Vorobiov

Переговорщики с Украины

В столице Саудовской Аравии уже третий день идут «технические» переговоры по урегулированию украинского конфликта. 23 марта делегация Соединённых Штатов общалась с представителями Украины, 24 марта — с коллегами из России, 25 марта — американцы встретились с украинцами во второй раз для уточнения вопросов, уже согласованных российской стороной. По данным прессы, обсуждались безопасность торгового судоходства в Чёрном море, прекращение огня по энергетическим объектам и контроль линий разграничения.

Самым заметным представителем Украины на переговорах оказался не Рустем Умеров, министр обороны, а Павел Палиса, заместитель главы офиса президента. Палиса первым вышел к журналистам, отказался давать любые комментарии, лишь заявив, что прямой встречи с российскими переговорщиками точно не будет.

Делегация Украины выходит из переговорного кабинета. Замглавы офиса президента Павел Палиса крайний слева, самый высокий. Видео © Telegram / Раньше всех. Ну почти.

Кто такой Павел Палиса

Как выяснил Life.ru, он потомственный военный, родом из Белоруссии, его малая родина — витебское село Боровуха. На днях ему исполнилось 40 лет. Известно, что в нулевых Павел Палиса уже жил на Украине, во львовском городе Яворове. В 2007 году окончил Львовский институт сухопутных войск, в 2019-м — офицерский институт Национального университета обороны Украины, а в 2022-м — престижный командно-штабной колледж США.

Именно в Америке он придумал себе позывной Хантер — в переводе с английского «охотник». Складывается впечатление, что у американцев есть серьёзные рычаги влияния на Павла Палису. Он всегда говорит только то, что выгодно США, из-за этого ему не раз приходилось «переобуваться», особенно часто во время пересменки Байдена на Трампа.

После начала спецоперации Палисе доверили обучить и возглавить 5-й штурмовой полк. По данным отечественных силовиков, его каратели выполняли ряд деликатных поручений, например удерживали плацдарм для обстрела жилого сектора Горловки, пытались подорвать Лисичанский НПЗ и разрушить Углегорскую ТЭС, — всё безуспешно. Потом штурмовики Палисы исполнили роль мяса и понесли огромные потери в неудачных для ВСУ боях за Бахмут.

Павел Палиса готовит «мясо» на штурм Бахмута. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / via

Поражения на фронте никак не повлияли на карьеру Павла Хантера. Напротив, он был назначен командиром 93-й бригады «Холодный Яр», где продолжил гнать своих на убой в Бахмут. Начальство оценило рвение Палисы. Вскоре его наградили крестом «За военные заслуги» и орденом Богдана Хмельницкого. Правда, перед обычными украинцами комбригу пришлось оправдываться за страшные потери.

— Вагнеровцы не боялись смерти и шли на нас даже без оружия, — так Палиса описывал ужасы в эфире у украинского пропагандиста Дмитрия Гордона*.

О том, что Павел Палиса — мясник и не считает потерь, на Украине говорят многие. В местных пабликах ещё обсуждают его психические проблемы, из-за которых он срывается на простых солдат и даёт эмоциональные необдуманные приказы.

Павел Палиса срывается на простых солдат. Фото © vikna

Карьерный взлёт Павла Палисы

Россияне узнали о существовании полковника Павла Палисы в феврале прошлого года. Его тогда назначили членом новой управленческой команды, пришедшей руководить ВСУ после отставки главкома Валерия Залужного. Менее чем через год (после многочисленных неудач на фронте) Палису перевели в тыл, назначив заместителем влиятельнейшего шефа ОП Андрея Ермака. На новом посту он занялся разработкой реформы мобилизации восемнадцатилетних.

— У нас есть огромный мобилизационный ресурс — 800 тысяч украинцев 18–25 лет, которые могут присоединиться к ВСУ через «честный контракт». Это наша инициатива, включающая финансовые стимулы и чёткие гарантии. Реформа поможет отреагировать на призывы администраций Байдена и Трампа увеличить численность украинской армии, снизив призывной возраст, — бахвалился Палиса.

С его подачи всю Украину заполонили новые «креативные» билборды, с зашкаливающим цинизмом рекламирующие армейскую службу. Мол, если ты молодой, подписывай контракт, забирай свой миллион гривен и покупай робуксы — это внутриигровая валюта для покупки виртуальных вещей.

Реклама, заполонившая все крупные города Украины. Фото © Telegram

Любопытно, что ещё год назад Павел Палиса выступал категорически против «чётких гарантий» для военнослужащих.

— Я против демобилизации по прошествии 36 месяцев службы. Какой долг государству? Кому мы что должны? Мы не отдаём долги — мы боремся за будущее. Что после 36 месяцев можно считать, что уже то будущее, за которое мы боремся, наступило? Нет, — негодовал Палиса.

Резко изменилось его мнение и о возможных путях окончания конфликта. Теперь он заявляет, что победой будет не выход на границы 1991 года, как того хочет науськиваемый англичанами Зеленский, а обеспечение безопасности. В таком духе сейчас рассуждает и Дональд Трамп.

Другой момент: именно Павел Палиса сообщил две недели назад, что США возобновили военную помощь Украине. Откуда у него у первого был инсайд, остаётся только догадываться.

Павел Палиса часто встречается с Зеленским. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Pavlo.Palisa

Как Павел Палиса разбогател

В прессу просочилась информация, что Павел Палиса по ходу спецоперации сказочно разбогател. Это рассказывают про своего командира взятые в плен простые украинские солдаты. По их словам, Хантер присваивает средства, собранные на поддержку семей погибших, а ещё поощряет и практикует мародёрство. Есть сведения, что Палиса купил дорогую недвижимость на Украине, в Польше и Германии.

Также Life.ru нашёл подтверждения, что за несколько дней до начала СВО Павел Палиса оформил ипотеку на коттедж в небольшом городке Энтони на юге Канзаса. Документы по этой сделке есть в американских регистрах. Покупка обойдётся ему примерно в 150 тысяч долларов.

Канзасский коттедж Павла Палисы. Фото © Google Maps

Если верить украинским базам, на Украине у Павла Палисы ещё более дорогая недвижимость. Он живёт во Львове не просто зажиточно, а буквально во дворце с двумя флигелями, колоннадами и сфинксами на крыльце. Такая недвижимость может стоить сотни миллионов гривен.

Супруга Павла Палисы Христина — бывшая повариха военной части, где он служил. Пара растит двух сыновей. Христина полностью поддерживает мужа и называет Россию злом.

Львовский дом Павла Палисы. Фото © Google Maps

* Лицо, внесённое в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Авторы Пётр Егоров