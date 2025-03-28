Кармадонская загадка. Как пульсирующий ледник погубил съёмочную группу Бодрова-младшего Даже исследующие ледники всю жизнь учёные не могут уверенно сказать, что именно заставило ледник Колка промчаться полтора десятка километров и погубить более 120 человек, в том числе съёмочную группу Сергея Бодрова – младшего. 27 марта, 21:27 Исследователь пульсирующих ледников рассказал о причинах трагедии в Кармадонском ущелье. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Олег Дьяченко © «Шедеврум»

Эти спутниковые снимки сделаны до и после знаменитого события 20 сентября 2002 года. Оно стало крупнейшей в России гляциальной катастрофой — бедствием из-за движения ледника. Но большинство россиян помнят его как трагедию в Кармадонском ущелье.

Спутниковые снимки Кармадонского ущелья до и после трагедии 20 сентября 2002 года. Фото © Wikipedia / NASA

В левой части изображения ледник Колка длиной больше двух километров и толщиной в десятки метров ещё на своём месте — в самом низу снимка, возле ещё одного ледника. Тот снимок, что справа, сделан через неделю после трагедии. Огромная масса покинула своё ложе 20 сентября в девятом часу вечера и за несколько минут преодолела 16 километров. Отчётливая полоса — тот путь, который она проделала по долине реки Геналдон до самого Кармадонского ущелья, где в тот момент завершался первый и последний день съёмок фильма «Связной». Те, кто по разным причинам не смог принять в них участие, наверняка думают об этом по сей день. Меж тем исследователи ледников с тех самых пор продолжают пытаться понять, что именно тогда произошло.

Колка известна как пульсирующий ледник. Что это значит: такой ледник образуется в горах между довольно крутыми склонами, по которым время от времени сходят лавины, дождевые и талые воды, происходят камнепады и так далее. Так ледник растёт, это его способы питания. Когда он достигает достаточно большой массы, он приходит в движение и из монолитного тела превращается в скопление раздробленных глыб. Эта масса смещается, происходит так называемая подвижка ледника. После этого опустевшая часть его ложа со временем снова заполняется. Примерно в этом и заключается пульсация.

У некоторых ледников она происходит с некой очень условной периодичностью, но никогда нет уверенности в том, когда ждать следующего раза. А главное, нет чёткого понимания, как именно работает сам механизм пульсаций. Дело не только в наборе массы. Подозревают, что должна уменьшиться сила трения льда о дно ложа. При этом что-то должно сработать как спусковой крючок: обвал, землетрясение, тектонические и вулканические процессы. Напомним, ледник Колка расположен недалеко от горы Казбек — потенциально активного вулкана.

— В 2002 году, судя по всему, всё-таки имели место вулканические факторы. Казбек активен, мы думаем, что всё в порядке, а на самом деле с высоты примерно четыре тысячи метров стекает вода, то есть снизу идёт поток геотермального тепла. Кроме того, под ложем ледника Колка проходит разлом и это геотермальное тепло тоже может играть свою роль. Снизу идёт подогрев, происходит таяние, и это может уменьшать трение, — объяснил Life.ru ведущий научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Геннадий Носенко.

Последствия схода ледника Колка в 2002 году и образовавшееся из-за этого озеро. Фото © Wikipedia / Igor Galushkin

При этом никто не знает, чего именно ждать в следующий раз. Колку наблюдают уже много десятилетий, и в 1969 году тоже наблюдали её смещение. Тогда обошлось без жертв и разрушений: масса раздробленного льда двигалась сравнительно медленно и прошла примерно четыре километра. В 2002 году произошло нечто совершенно другое, подчёркивают гляциологи: весь ледник пришёл в движение и покинул ложе. Интересно, что кое-что похожее с ним было ровно ста годами ранее — в 1902 году Колка едва не достигла тех мест, до которых добралась век спустя. Но это вовсе не означает, что очередное повторение такого сценария состоится лишь в начале будущего столетия.

Меж тем сейчас объём ледника достиг уже приблизительно 48 миллионов кубометров льда, это примерно 60% от уровня 1969 года. И фронт ледника Колка снова начинает медленно перемещаться вниз со скоростью примерно 70 метров в год. Пока он движется в пределах своего ложа, до выхода из него остаётся преодолеть метров 450. Там ледник ждут препятствия: во-первых, сужение, а во-вторых, остатки предыдущего ледника.

— Если ситуация будет развиваться дальше таким же образом, то лет за пять или шесть он может достичь этих пределов, и там уже ситуация может начать развиваться по-другому. Он может замедлиться или вообще остановиться. Но масса его будет продолжать увеличиваться — и тогда во льду начнёт расти напряжение. Через ледяную плотину происходит сток в процессе таяния ледника. Если её дренажная система нарушится, может образоваться полость, которая будет заполняться водой, и её тоже прорвёт неожиданно. В таком случае возможны паводки, сели, — рассказал кандидат географических наук.

Он подчеркнул, что пока этот ледник не вызывает тревоги, но в окрестностях Кармадонского ущелья по-прежнему живут люди. К тому же там восстановили дорогу, и теперь это место становится всё более привлекательным для туристов.

— Когда будет следующая активность, мы пока не знаем, но к ней надо готовиться, и, в принципе, уже пора начать регулярные инструментальные наблюдения за дальнейшим развитием ситуации, — заключил Геннадий Носенко.

Авторы Адель Романенкова