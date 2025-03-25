Убежище в джунглях: Историк высказался о намерении Аргентины рассекретить документы о нацистах

Историк Олег Шишкин прокомментировал новость о том, что власти Буэнос-Айреса рассекретят все данные о сбежавших после Второй мировой войны нацистах. В беседе с Life.ru он отметил, что экс-президент Аргентины Хуан Перон, несмотря на всевозможные разговоры, симпатизировал фашистам и не препятствовал их переселению в Аргентину после войны.

Сразу после окончания войны была создана организация ODESSA. Она не имела никакого отношения к Одессе в СССР, но занималась переправкой нацистских преступников в Южную Америку. В Южной Америке ещё с конца XIX века было много поселений немецких эмигрантов. Они в основном расселялись в Бразилии, а также в Аргентине и Уругвае. Олег Шишкин Историк

Эксперт отметил, что в Бразилии и Аргентине существовали районы, где жители общались исключительно на немецком. В своё время правительство Буэнос-Айреса, изначально говорившее на испанском, привлекало множество иммигрантов, среди которых было много итальянцев, а также значительное количество немцев. В результате возникли немецкие колонии, где нацисты могли без труда и успешно интегрироваться.

«К тому же Аргентина — это сельва, пампа, лесистые и лесостепные пространства. На севере, ближе к экватору, есть даже джунгли. В таких условиях скрыться было вполне возможно. Конечно, нацисты понимали, что за ними будет вестись охота, в том числе со стороны создававшегося Государства Израиль», — сказал собеседник Life.ru.

Историк отметил, что существовал Симон Визенталь, который активно занимался поиском нацистских преступников. Он и его институт располагались в Вене. У него была собственная сеть агентов, среди которых были и люди еврейского происхождения. Многие считают, что именно благодаря Визенталю часть фашистов была обнаружена в Аргентине — и они должны были ответить за свои преступления, совершённые во время Второй мировой войны.

«Если вы посмотрите, то сейчас в Аргентине встречается много артефактов нацистского происхождения. Там даже нашли целую комнату, наполненную фашистскими книгами, значками и прочими вещами. Если президент Аргентины Милей обнародует эти документы, то будет закрыта очень важная страница, связанная с покровительством, которое оказывал Перон. Это, кстати, муж той самой Эвы Перон, окружённой ореолом легенд. Он действительно покровительствовал нацистам», — уверен эксперт.

Существует множество мифов о нацистах, которые сбежали в Аргентину. Первым из них был Адольф Эйхман, известный как «архитектор холокоста». Он был осуждён в ходе процесса в Тель-Авиве и найден в Аргентине. Шишкин также упомянул, что нацистские колонии существовали и в Чили. Он отметил, что чилийские военные до сих пор носят каски, напоминающие фашистские, что не является случайностью, поскольку нацисты выполняли там роль военных инструкторов. В Латинской Америке некоторые правительства использовали это для борьбы с коммунистическим влиянием.