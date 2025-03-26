«За мной никто не ухаживает»: Алиса Мон откровенно высказалась о своей личной жизни

Певица Алиса Мон (настоящее имя — Светлана Безух), которой удалось поймать новую волну популярности, не ходит на свидания и не подпускает к себе мужчин. На данном этапе отношения её совсем не интересуют, сообщила артистка в беседе с URA.ru.

«За мной никто не ухаживает, на свидания я не хожу. Никому не даю повода. Знаете, мне кажется у меня на лбу написано: «Не подходи, опасно», — считает 60-летняя артистка.

По словам певицы, причиной этому является опыт прошлых отношений. Алиса Мон дважды была замужем. При этом она полагает, что правильный человек ещё придёт в её жизнь.

Однако данный период своей жизни она связывает исключительно с карьерой, поскольку участие в телевизионных шоу послужило толчком для её популярности, а концерты стали приносить ей больше денег.

«График у меня сейчас плотный. Но мне это нравится! Я живу своей жизнью, занимаюсь любимым делом – для меня это очень важно», — отметила она.