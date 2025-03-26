«Масштабное расширение»: Сотни российских супермаркетов заполонили Китай

В Китае массово открываются российские компании, так как товары из РФ пользуются большим спросом в стране. Об этом рассказало агентство Bloomberg.

«Магазины по продаже российских товаров распространились по всему Китаю, и теперь Москва воспользовалась этим интересом, планируя собственное масштабное расширение. Простые китайцы тепло относятся к России…», — цитирует агентство слова научного сотрудник по китайской политэкономии в Манчестерском университете Тао Вана.

Данные за 2024 год показывают значительное увеличение товарооборота между государствами, достигшего $245 миллиардов, из которых $129 миллиардов составил российский экспорт. Особенно выросли поставки стратегически важных товаров, таких как медный концентрат, газ и ядерное топливо.