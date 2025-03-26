«Двойник Путина» из Comedy club оценил выбор Джуда Лоу на роль президента России
Прославившийся пародиями на Путина Дмитрий Грачёв: Джуд Лоу справится с задачей
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, АР, © Life.ru
Выбор британского актёра Джуда Лоу на роль президента России Владимира Путина для фильма «Волшебник Кремля» — это настоящий джекпот для картины. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru актёр и резидент Comedy club Дмитрий Грачёв, который прославился благодаря пародиям на российского лидера.
«Хороший художник по гриму может добиться максимального сходства, если это необходимо. Но, нужно сказать, что выбор в пользу Джуда Лоу — это очень хорошее решение режиссёра и человека, который отвечает за кастинг. У этого актёра, если вы присмотритесь, есть во внешних чертах что-то схожее с нашим президентом», — считает собеседник Life.ru.
В то же время Грачёв убеждён, что внешнее сходство — далеко не самое важное для картины, ведь иначе это был бы конкурс двойников. Тут играет роль и харизма персонажа, и внутренняя энергия.
«Джуд Лоу в силу своего таланта, уверен, раскроет характер своего персонажа. Здесь важны и умение поймать взгляд, интонацию, жесты и, главное, почувствовать темперамент человека, поймать его внутреннюю механику», — заключил артист.
Напомним, что фильм «Волшебник Кремля» снимет французский режиссёр Оливье Ассайяс. Картина будет являться экранизацией одноимённого романа писателя Джулиано да Эмполи. Ранее в Сети появились первые кадры со съёмок, где Джуд Лоу перевоплотился во Владимира Путина. Судя по всему, ему удалось «снять» живой взгляд и фирменную усмешку российского политика номер один.