«Двойник Путина» из Comedy club оценил выбор Джуда Лоу на роль президента России

Выбор британского актёра Джуда Лоу на роль президента России Владимира Путина для фильма «Волшебник Кремля» — это настоящий джекпот для картины. Таким мнением поделился в беседе с Life.ru актёр и резидент Comedy club Дмитрий Грачёв, который прославился благодаря пародиям на российского лидера.

«Хороший художник по гриму может добиться максимального сходства, если это необходимо. Но, нужно сказать, что выбор в пользу Джуда Лоу — это очень хорошее решение режиссёра и человека, который отвечает за кастинг. У этого актёра, если вы присмотритесь, есть во внешних чертах что-то схожее с нашим президентом», — считает собеседник Life.ru.

В то же время Грачёв убеждён, что внешнее сходство — далеко не самое важное для картины, ведь иначе это был бы конкурс двойников. Тут играет роль и харизма персонажа, и внутренняя энергия.

«Джуд Лоу в силу своего таланта, уверен, раскроет характер своего персонажа. Здесь важны и умение поймать взгляд, интонацию, жесты и, главное, почувствовать темперамент человека, поймать его внутреннюю механику», — заключил артист.