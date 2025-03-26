Разговор Путина и Трампа
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 марта, 13:47

«Без господ»: В Госдуме предложили депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ»

Володин предложил депутатам использовать обращение «товарищи», а не «господа»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ», а не «господин». Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления фракций в рамках отчёта кабмина о работе за 2024 год.

«Давайте мы всё-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в начале своего выступления отметил, что «господа в Париже».

Напомним, покойный Владимир Жириновский предлагал ещё один вариант обращения. На его взгляд, это слово было бы примером «хорошего» глобализма, в отличие от глобализма «плохого», который продвигается на Западе.

Путин заявил, что для народа России характерно жертвовать собой ради товарища
Путин заявил, что для народа России характерно жертвовать собой ради товарища
Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
  • Новости
  • Госдума
  • Вячеслав Володин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar