«Без господ»: В Госдуме предложили депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ»
Володин предложил депутатам использовать обращение «товарищи», а не «господа»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ», а не «господин». Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления фракций в рамках отчёта кабмина о работе за 2024 год.
«Давайте мы всё-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин.
Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в начале своего выступления отметил, что «господа в Париже».
Напомним, покойный Владимир Жириновский предлагал ещё один вариант обращения. На его взгляд, это слово было бы примером «хорошего» глобализма, в отличие от глобализма «плохого», который продвигается на Западе.
Life.ru