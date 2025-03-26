«Без господ»: В Госдуме предложили депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил депутатам обращаться друг к другу словом «товарищ», а не «господин». Соответствующее заявление прозвучало в ходе выступления фракций в рамках отчёта кабмина о работе за 2024 год.

«Давайте мы всё-таки примем в Думе, чтобы у нас была форма обращения — товарищ, коллега. Без господ. <…> Есть здесь господа или нет? Все товарищи», — сказал Володин.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев в начале своего выступления отметил, что «господа в Париже».