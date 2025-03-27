Специалист Google назвал ИИ угрозой для человечества
Учёный Хинтон: Развитие ИИ может поставить под угрозу будущее человечества
Кадр из фильма. Фото © «Терминатор: Генезис» реж. Алан Тейлор, сценарист
Лаэта Калогридис / Kinopoisk
Искусственный интеллект (ИИ), развитие которого происходит невероятным темпами, в будущем будет способен погубить всё человечество. Об этом предупредил учёный-компьютерщик из Google и Университета Торонто Джеффри Хинтон в интервью CBS News.
Специалист сравнил важность развития ИИ с такими эпохальными открытиями, как колесо и электричество. Ранее он предсказывал, что создание ИИ, обладающего человеческим интеллектом, займёт от двух до пяти десятилетий. Однако теперь учёный уверен, что этот процесс ускорится и может завершиться в ближайшие 20 лет, а то и раньше.
При этом учёный выражает опасения, что развитие ИИ может привести к катастрофическим последствиям для человечества. Он полагает, что существует реальная угроза уничтожения цивилизации в будущем. Его тревогу вызывает стремительное развитие нейросетей, которые, по его мнению, могут достичь такого уровня, когда смогут самостоятельно совершенствоваться, выйдя из-под контроля человека. В связи с этим, эксперт подчеркивает необходимость разработки стратегий, которые позволят остановить или обезопасить ИИ, если он выйдет из-под контроля.
Особую озабоченность вызывает распространение таких систем, как ChatGPT. Хинтон указывает на впечатляющие способности этой нейросети, которая уже сейчас умеет создавать разнообразный контент: от стихов и музыки до изображений и программного кода.
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