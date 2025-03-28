Названа возможная цель задержанного ФСБ агента Киева

Агент спецслужб Украины, которого задержала ФСБ за подготовку теракта, мог планировать взрыв в одном из московских многофункциональных центров. Как следует из видео, опубликованной Федеральной службой безопасности (ФСБ) мужчина проводит разведку у здания МФЦ.