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Регион
28 марта, 07:35

Названа возможная цель задержанного ФСБ агента Киева

Задержанный агент Киева мог планировать подрыв в МФЦ в Москве

Агент спецслужб Украины, которого задержала ФСБ за подготовку теракта, мог планировать взрыв в одном из московских многофункциональных центров. Как следует из видео, опубликованной Федеральной службой безопасности (ФСБ) мужчина проводит разведку у здания МФЦ.

Задержанный агент Киева рассказал о подготовке теракта. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве, задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. При себе у него нашли самодельное взрывное устройство массой 5 кг.

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ЦОС ФСБ РФ

Никита Никонов
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