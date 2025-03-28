Названа возможная цель задержанного ФСБ агента Киева
Задержанный агент Киева мог планировать подрыв в МФЦ в Москве
Агент спецслужб Украины, которого задержала ФСБ за подготовку теракта, мог планировать взрыв в одном из московских многофункциональных центров. Как следует из видео, опубликованной Федеральной службой безопасности (ФСБ) мужчина проводит разведку у здания МФЦ.
Задержанный агент Киева рассказал о подготовке теракта. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в административном здании в Москве, задержан ранее судимый мужчина 1972 года рождения. При себе у него нашли самодельное взрывное устройство массой 5 кг.
Обложка ©
ЦОС ФСБ РФ