ВЦИОМ: Уровень доверия россиян Путину вырос и составил 80,7%

Уровень доверия россиян президенту РФ Владимиру Путину увеличился на 0,9 процентного пункта и достиг 80,7%. Об этом говорят результаты еженедельного опроса ВЦИОМ, проводившегося с 17 по 23 марта, в котором приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

«На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,7% участников опроса (плюс 0,9 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,1 п. п. и составляет 78,2%», — сказано в публикации.

При этом деятельность правительства РФ поддерживают 51,9% опрошенных (снижение на 1,3 п.п.), а премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 52,7% (падение на 0,7 п.п.). Доверие к политику выразили 61,8% участников опроса (минус 0,6 п.п.).

Рейтинг доверия лидерам парламентских партий показал следующие изменения: доверие к Геннадию Зюганову (КПРФ) снизилось на 0,3 п.п., составив 33,2%, Сергею Миронову («Справедливая Россия — За правду») выросло на 0,4 п.п. до 31,5%, Леониду Слуцкому (ЛДПР) увеличилось на 2,1 п.п. до 23,2%, а Алексею Нечаеву («Новые люди») — на 1,9 п.п. до 10,5%.

Поддержка партий также изменилась: «Единая Россия» потеряла 0,2 п.п. (35,7%), КПРФ прибавила 0,1 п.п. (10%), ЛДПР снизилась на 0,1 п.п. (10,6%), «Справедливая Россия — За правду» уменьшилась на 0,1 п.п. (3,8%), а «Новые люди» выросли на 0,6 п.п. (6,6%).