Путин провёл в пятницу оперативное совещание с Совбезом
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Президент России Владимир Путин в пятницу провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главной темой совещания стало развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а основным докладчиком выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.
В совещании также приняли участие председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, помощник президента Николай Патрушев, министр обороны Андрей Белоусов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Азиатско-Тихоокеанский регион объединяет 58 стран и островных государств. Крупнейшими городами региона являются Шанхай, Джакарта, Гонконг, Сингапур, Куала-Лумпур, Тайбэй, Сеул, Токио, Лос-Анджелес, Сидней, Мельбурн, Сан-Франциско, Сиэтл, Ванкувер и Владивосток.