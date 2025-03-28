Путин провёл в пятницу оперативное совещание с Совбезом

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл по видеосвязи оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Главной темой совещания стало развития отношений с партнёрами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а основным докладчиком выступил глава российского МИДа Сергей Лавров.