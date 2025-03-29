Многодетная жительница Нижегородской области получила звание «Мать-героиня»

Наталия Склянчук из Нижегородской области стала первым человеком в регионе, удостоенным звания «Мать-героиня». Это признание было присвоено за воспитание 12 детей. О событии сообщил губернатор области Глеб Никитин.

« Наталия вместе с мужем Игорем воспитывают 12 детей. Это очень творческая семья, они неоднократно побеждали в различных семейных конкурсах, все вместе ведут большое подсобное хозяйство », — заявил Никитин.

Ранее россияне признались, что хотели бы иметь троих или более детей. Идея о том, что «идеальная семья — многодетная», становится всё более популярной во всех возрастных группах, особенно среди молодежи 18-24 лет (увеличение на 1,4 раза по сравнению с 2017 годом).