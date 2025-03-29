Всех оставшихся сотрудников USAID уволят до сентября 2025 года

Всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) уволят до сентября 2025 года, сообщает Reuters. Прессе разослали служебную записку от Джереми Левина, который занимает пост замруководителя USAID.

В сообщении указано, что работники должны выбрать дату увольнения: 1 июля или 2 сентября. В записке говорится о ликвидации всех должностей в агентстве, которые не прописаны в законодательстве.

Госдепартамент США возьмёт на себя оставшиеся «программы жизненно важной и стратегической помощи» к 1 июля. При этом автоматический перевод сотрудников USAID в Госдеп не произойдёт. Ведомство оценит необходимость их трудоустройства и проведёт «отдельный и независимый процесс найма».