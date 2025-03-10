Рубио: США после шести недель анализа закрывают 83% программ USAID

После шести недель анализа власти США официально прекращают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которые расходовали десятки миллиардов долларов на инициативы, не соответствующие интересам страны. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в своих социальных сетях.

«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не соответствовал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединённых Штатов», — написал Рубио, отметив, что около тысячи оставшихся программ теперь будут проводиться эффективнее под управлением Госдепартамента.