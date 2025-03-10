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10 марта, 09:42

Рубио: США после шести недель анализа закрывают 83% программ USAID

После шести недель анализа власти США официально прекращают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которые расходовали десятки миллиардов долларов на инициативы, не соответствующие интересам страны. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в своих социальных сетях.

«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не соответствовал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединённых Штатов», — написал Рубио, отметив, что около тысячи оставшихся программ теперь будут проводиться эффективнее под управлением Госдепартамента.

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Напомним, что первым на деятельность USAID обратил внимание миллиардер Илон Маск. Он назвал агентство преступной организацией, которую следует ликвидировать. Сразу после этого компания приостановила деятельность. Выяснилось, что крупнейшим бенефициаром USAID с 2022-го был Киев — ему агентство перечислило почти треть (27,2%) денежных средств от общего объёма финансирования. Среди самых нелепых трат агентства — опера трансов* в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, пропагандирующий сомнительные западные ценности в Ирландии.

* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / T. Schneider

Александра Мышляева
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