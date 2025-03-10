Рубио: США после шести недель анализа закрывают 83% программ USAID
После шести недель анализа власти США официально прекращают 83% программ Агентства по международному развитию (USAID), которые расходовали десятки миллиардов долларов на инициативы, не соответствующие интересам страны. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в своих социальных сетях.
«После шести недель пересмотра мы официально закрываем 83% программ в USAID. 5,2 тысячи контрактов, которые сейчас закрываются, потратили десятки миллиардов долларов таким образом, который не соответствовал, а иногда даже и вредил, основным национальным интересам Соединённых Штатов», — написал Рубио, отметив, что около тысячи оставшихся программ теперь будут проводиться эффективнее под управлением Госдепартамента.
Напомним, что первым на деятельность USAID обратил внимание миллиардер Илон Маск. Он назвал агентство преступной организацией, которую следует ликвидировать. Сразу после этого компания приостановила деятельность. Выяснилось, что крупнейшим бенефициаром USAID с 2022-го был Киев — ему агентство перечислило почти треть (27,2%) денежных средств от общего объёма финансирования. Среди самых нелепых трат агентства — опера трансов* в Колумбии, «трансгендерные* комиксы» в Перу, мюзикл, пропагандирующий сомнительные западные ценности в Ирландии.
* В России международное ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено.
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