Африканская страна предложила делать у себя российские машины

Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво сообщил о заинтересованности страны в создании заводов по сборке российских автомобилей. Он отметил, что уже поступали предложения от частных предпринимателей об организации сборочного цеха для модели УАЗ «Патриот».