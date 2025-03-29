Африканская страна предложила делать у себя российские машины
Посол Йонгаво: Сьерра-Леоне готова производить российские машины
Посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво сообщил о заинтересованности страны в создании заводов по сборке российских автомобилей. Он отметил, что уже поступали предложения от частных предпринимателей об организации сборочного цеха для модели УАЗ «Патриот».
«Как только мы сможем решить энергетическую проблему, тогда всё остальное просто встанет на свои места. Определённо есть разговоры в этом направлении», — сказал Йонгаво в беседе с РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал, что на Кубе началась пробная сборка автомобилей российского концерна УАЗ. На заводе EISA в Гаване уже собрали первую машину модели «Патриот». В ближайшее время планируется полный запуск производства.
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