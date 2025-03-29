В ходе операции по освобождению населённого пункта Днепроэнергия в ДНР операторы беспилотников украинских вооружённых сил атаковали собственные войска, сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль. Он отметил, что российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов спасать солдат ВСУ, которые сдались в плен.

А ранее стало известно, что во время атаки на опорный пункт в Малых Щербаках Запорожской области бойцы ВСУ покинули свои позиции, оставив оружие. Семнадцать солдат противника пытались забраться в БМП, но их заметил российский беспилотник. В результате они были уничтожены вместе с техникой, а оставшиеся подняли белый флаг.