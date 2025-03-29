Российский снайпер рассказал о тактике ВСУ «friendly fire»
Снайпер Коваль: ВСУ пытались убить своих во время зачистки Днепроэнергии в ДНР
В ходе операции по освобождению населённого пункта Днепроэнергия в ДНР операторы беспилотников украинских вооружённых сил атаковали собственные войска, сообщил снайпер 40-й бригады морской пехоты с позывным Коваль. Он отметил, что российским штурмовикам пришлось под ударами украинских дронов спасать солдат ВСУ, которые сдались в плен.
«В ходе зачистки были взяты в плен пять бойцов ВСУ. Штурмовали, зачищали подвалы. Один выбежал, сдаваться не стал. Прилетели «глаза» противника, увидели труп. И поняли, что сейчас их оставшихся бойцов возьмут в плен. И начали разбирать камикадзами [БПЛА] подвал со своими», – рассказал снайпер РИА «Новости».
А ранее стало известно, что во время атаки на опорный пункт в Малых Щербаках Запорожской области бойцы ВСУ покинули свои позиции, оставив оружие. Семнадцать солдат противника пытались забраться в БМП, но их заметил российский беспилотник. В результате они были уничтожены вместе с техникой, а оставшиеся подняли белый флаг.
Пресс-служба Зеленского