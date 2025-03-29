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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
29 марта, 07:58

Подняли белый флаг: Группа солдат ВСУ без боя сдала опорник после провального побега на БМП

Десантник Дельта рассказал о взятии опорника ВСУ в Малых Щербаках почти без боя

При штурме опорника в Малых Щербаках Запорожской области боевики ВСУ бежали, побросав оружие. 17 вражеских солдат пытались погрузиться в БМП, однако их заметил российский дрон. Противник был уничтожен вместе с техникой. Оставшиеся подняли белый флаг. Об этом рассказал военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Дельта.

По данным телеканала «Звезда», когда Армия России заходила в населённый пункт, боевики ВСУ начали отступление. При этом они либо уничтожали свои опорные пункты, либо оставляли там мобилизованных солдат, которые не могли оказать серьёзного сопротивления бойцам ВС РФ.

«Мы с командиром группы дошли до блиндажа, скинули две гранаты, враг при этом испугался, начал сдаваться, просить, чтобы не стреляли. Мы начали кричать, чтоб они сняли бронежилеты. Мы их взяли в плен, узнали информацию, какую было возможно», — отметил боец ВС РФ.

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Напомним, 25 марта Армия России освободила Мирное в ДНР и Малые Щербаки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, противника из населённого пункта выбила группировка «Днепр». Кроме того, бойцы «Запада» изгнали ВСУ из села под Купянском.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Борис Эльфанд
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