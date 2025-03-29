Подняли белый флаг: Группа солдат ВСУ без боя сдала опорник после провального побега на БМП

При штурме опорника в Малых Щербаках Запорожской области боевики ВСУ бежали, побросав оружие. 17 вражеских солдат пытались погрузиться в БМП, однако их заметил российский дрон. Противник был уничтожен вместе с техникой. Оставшиеся подняли белый флаг. Об этом рассказал военнослужащий 108-го гвардейского десантно-штурмового полка с позывным Дельта.

По данным телеканала «Звезда», когда Армия России заходила в населённый пункт, боевики ВСУ начали отступление. При этом они либо уничтожали свои опорные пункты, либо оставляли там мобилизованных солдат, которые не могли оказать серьёзного сопротивления бойцам ВС РФ.