Умер актёр из «Основного инстинкта» и «Сверхъестественного» Дэнис Арндт

Умер американский актёр Денис Арндт, известный своими ролями в фильме «Основной инстинкт» и сериале «Сверхъестественное». Ему было 86 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Сын артиста поделился, что отец ушел из жизни в окружении близких людей. Это случилось в его любимом доме в штате Орегон, где он прожил почти пять десятилетий.

Денис Арндт появился на свет 23 февраля 1939 года. Во время войны во Вьетнаме он служил пилотом вертолёта в армии США и получил множество наград. После военной службы Арндт решил заняться актёрством. Он окончил Вашингтонский университет и начал выступать в театрах.

С 1974 года актёр активно снимался в кино. В 1990-х его карьера стремительно развивалась. Арндт сыграл в проектах «Коломбо», «Основной инстинкт», «Горящая зона», «Анаконда 2», «Снайпер 3» и многих других. В общей сложности он снялся более чем в 80 фильмах.