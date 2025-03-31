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31 марта, 02:12

Устроивший стрельбу в Мурманске собирался поджечь крышу здания

Крыша в Мурманске, с которой стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

Крыша в Мурманске, с которой стрелял злоумышленник. Обложка © Telegram / СУ СК России по Мурманской области

44-летний мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома вечером 30 марта, перед нападением облил кровлю бензином с явным намерением поджечь здание, пишет SHOT. Преступник вёл огонь из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27.

Злоумышленник категорически отказывался вступать в переговоры со спецназом, что вынудило силовиков принять решение о его нейтрализации. В результате точного выстрела снайпера нападавший получил тяжёлые ранения, но остался жив.

Изъяты карабин и ружьё: СК показал видео с крыши в Мурманске, с которой велась стрельба
Изъяты карабин и ружьё: СК показал видео с крыши в Мурманске, с которой велась стрельба

Следственный комитет России по Мурманской области уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, включая мотивы преступника и возможных сообщников.

Артём Гапоненко
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