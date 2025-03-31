Устроивший стрельбу в Мурманске собирался поджечь крышу здания

44-летний мужчина, устроивший стрельбу с крыши многоэтажного дома вечером 30 марта, перед нападением облил кровлю бензином с явным намерением поджечь здание, пишет SHOT. Преступник вёл огонь из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27.

Злоумышленник категорически отказывался вступать в переговоры со спецназом, что вынудило силовиков принять решение о его нейтрализации. В результате точного выстрела снайпера нападавший получил тяжёлые ранения, но остался жив.