Изъяты карабин и ружьё: СК показал видео с крыши в Мурманске, с которой велась стрельба

Следственными органами СК России по Мурманской области было инициировано уголовное производство в отношении мужчины, который открыл огонь с крыши здания. Преступление квалифицировано как покушение на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ.

« На месте обнаружены и изъяты две единицы огнестрельного оружия. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы », — сообщили в пресс-службе СК.

Устроивший стрельбу также планировал поджечь крышу — он облил её бензином. Огонь 44-летний подозреваемый вёл из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27. В зависимости от результатов расследования ему грозит наказание, которое может варьироваться от лишения свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет, либо пожизненное заключение.