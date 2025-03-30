Мурманский стрелок успел ранить несколько человек с крыши

В Мурманске несколько человек получили ранения в ходе стрельбы с крыши девятиэтажного общежития. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

На данный момент стрелок укрылся на крыше здания, однако силы правопорядка не могут попасть туда, поскольку выход на крышу заблокирован. Единственный возможный способ добраться — по отвесной лестнице, что осложняет операцию.

Стрельба в Мурманске. Видео © Telegram / SHOT

Предварительно, у стрелка может быть два огнестрельных оружия. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис призвал местных жителей соблюдать меры безопасности, выключить свет и отойти от окон.