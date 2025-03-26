Перепуганный выстрелами житель Подмосковья рассказал об утренней стрельбе в ЖК «Ольгино парк»

В ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном Московской области всегда было спокойно, поэтому звуки стрельбы с утра очень напугали местных. Об этом сообщил жилец Дмитрий в беседе с 360.ru.

Стрельба в Железнодорожном, которая оказалась попыткой покушения на сотрудника Минобороны. Фото © 360.ru

По его словам, во дворе жилого комплекса всегда было тихо и спокойно. Сзади ЖК простирается лес, где люди любят гулять. Обычно в окрестностях не устраивают никаких драк и перестрелок.