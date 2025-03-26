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Регион
26 марта, 20:59

Перепуганный выстрелами житель Подмосковья рассказал об утренней стрельбе в ЖК «Ольгино парк»

Жилец ЖК в Железнодорожном, где была стрельба, назвал район тихим и спокойным

В ЖК «Ольгино парк» в Железнодорожном Московской области всегда было спокойно, поэтому звуки стрельбы с утра очень напугали местных. Об этом сообщил жилец Дмитрий в беседе с 360.ru.

Стрельба в Железнодорожном, которая оказалась попыткой покушения на сотрудника Минобороны. Фото © 360.ru

Стрельба в Железнодорожном, которая оказалась попыткой покушения на сотрудника Минобороны. Фото © 360.ru

По его словам, во дворе жилого комплекса всегда было тихо и спокойно. Сзади ЖК простирается лес, где люди любят гулять. Обычно в окрестностях не устраивают никаких драк и перестрелок.

Дмитрий полагает, что убить пытались некоего «важного человека», к которому даже была приставлена охрана.

Устроившего стрельбу у детсада в Коммунарке отправили под домашний арест
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Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» утром послышались звуки стрельбы. Злоумышленники поджидали жертву у подъезда. Когда человек вышел, по нему открыли огонь, а затем появились его вооружённые охранники. Полиция уже задержала подозреваемого. Выяснилось, что он пытался убить сотрудника Минобороны России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Supermop

Владимир Озеров
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