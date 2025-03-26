Задержан мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Железнодорожном

Напомним, в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» произошла стрельба. Группа людей ожидала мужчину у подъезда с самого утра. Когда он вышел, по словам свидетелей, один из них начал стрелять. В ответ на это из автомобиля выбежали охранники предполагаемой жертвы и открыли огонь в ответ.