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Регион
26 марта, 06:44

Задержан мужчина, устроивший стрельбу в подмосковном Железнодорожном

Задержан стрелявший в жилом комплексе «Ольгино парк» в Подмосковье. В данный момент его допрашивают, пишет SHOT.

Напомним, в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» произошла стрельба. Группа людей ожидала мужчину у подъезда с самого утра. Когда он вышел, по словам свидетелей, один из них начал стрелять. В ответ на это из автомобиля выбежали охранники предполагаемой жертвы и открыли огонь в ответ.

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Life.ru

Оксана Попова
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