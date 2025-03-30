Неизвестный устроил стрельбу с крыши многоквартирного дома в Мурманске
На крыше общежития в Кольском районе Мурманска был замечен вооружённый человек, открывший огонь по прохожим. По данным SHOT, злоумышленник вооружён карабином.
Неизвестный устроил стрельбу с крыши многоквартирного дома в Мурманске. Видео © VK / Мурманск ДТП ЧП
В связи с инцидентом полностью перекрыто движение по Кольскому проспекту в районе Молодёжного проезда. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов.
На данный момент информация о возможных пострадавших уточняется. Очевидцы сообщают о продолжающейся стрельбе.
Ранее Life.ru сообщал, что в подмосковном Железнодорожном в жилом комплексе «Ольгино парк» утром послышались звуки стрельбы. Злоумышленники поджидали жертву у подъезда. Когда человек вышел, по нему открыли огонь, а затем появились его вооружённые охранники. Полиция уже задержала подозреваемого.
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