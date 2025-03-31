Устроивший стрельбу в Мурманске тяжело ранен, его мотивы выясняются

Устроивший стрельбу в Мурманске тяжело ранен, но жив. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Напомним, стрельба началась в Кольском районе Мурманска вечером 30 марта. Предварительно, забравшийся на крышу многоэтажного дома стрелок имел при себе несколько видов огнестрельного оружия. Он успел ранить несколько человек. Злоумышленника нейтрализовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.