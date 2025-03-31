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Регион
30 марта, 21:28

Устроивший стрельбу в Мурманске тяжело ранен, его мотивы выясняются

Устроивший стрельбу в Мурманске тяжело ранен, но жив. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Мотивы и личность нападавшего сейчас выясняются.

Неизвестный, открывший стрельбу в Мурманске. Видео © SHOT

Росгвардия сообщила, что открывший стрельбу в Мурманске нейтрализован
Росгвардия сообщила, что открывший стрельбу в Мурманске нейтрализован

Напомним, стрельба началась в Кольском районе Мурманска вечером 30 марта. Предварительно, забравшийся на крышу многоэтажного дома стрелок имел при себе несколько видов огнестрельного оружия. Он успел ранить несколько человек. Злоумышленника нейтрализовали сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии.

Обложка ©

SHOT

Артур Лапсаков
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