Росгвардия сообщила, что открывший стрельбу в Мурманске нейтрализован

Сотрудники мурманского СОБР «Росомаха» и ОМОН «Медведь» Росгвардии нейтрализовали мужчину, который стрелял с крыши здания на Кольском проспекте.

Силовики ворвались на крышу 14-этажки и ликвидировали преступника. В данный момент его мотивы неизвестны. Ведётся следствие. Стрельба продолжалась чуть более двух часов — первые звуки, по словам очевидцев, раздались примерно в 21:30 вечера.

Работа силовиков в Мурманске по ликвидации стрелка. Видео © Росгвардия